Porträt eines großen Popstars

Wer an Fasnacht keine Lust auf Ahoi und Helau hat, findet im Mannheimer Rosengarten eine Alternative: Am Dienstag, 25. Februar, 20 Uhr, erzählt „Falco – Das Musical“ die bewegte Geschichte des legendären Sängers und bringt seine Songs mit Imitatoren, Liveband und Tänzern auf die Bühne.

Mannheim.Wer war der große Mann hinter Hits wie „Der Kommissar“, „Rock Me Amadeus“ und „Jeannie“ wirklich, der 1998 bei einem Autounfall ums Leben kam? Nach außen hin war Falco eine schillernde Persönlichkeit, doch wie sah es innen aus? Im Musical führt Falcos Manager durch den Abend, erzählt die Geschichten hinter und zwischen den Songs, die von Alexander Kerbst und Stefan Wessel interpretiert werden. Mit jeder Nummer – den ganz großen wie den weniger bekannten Stücken – zeichnen sie das Leben und Wirken Falcos nach, so dass ein vielschichtiges Bild des herausragenden Künstlers entsteht.

Schillernder Charakter

Denn neben seiner Musik faszinierte Falco auch als Person: auf der einen Seite extravagant und arrogant, auf der anderen Seite selbstzerstörerisch und zerbrechlich.

Im Vorverkauf unter Telefon 01806/57 00 70 gibt es Karten in Preiskategorien von 56,90 bis 119,90 Euro (jeweils plus Gebühren). sdo