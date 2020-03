Posaunist mit Band Root 70

Nils Wogram (3.v.l.) und seine Band Root 70. © Wogram

Mannheim.Mit seiner legendären Band Root 70 kommt Nils Wogram am Dienstag, 17. März, 20 Uhr, ins Ella & Louis nach Mannheim. Der Star-Posaunist wird von Hayden Chisholm am Altsaxofon, Matt Penman am Bass und Jochen Rückert am Schlagzeug begleitet, alle zwischen 1972 und 1976 geboren. Gemeinsam starten sie im Jazz und schauen über den musikalischen Tellerrand. Nicht nur für eingefleischte Fans ein Erlebnis. sdo

