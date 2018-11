Post ans Christkind

Landau.Der Duft von Glühwein und Lebkuchen verwöhnt die Nase, die Musik der historischen Orgel des Etagenkarussells erfreut das Ohr, und der Lichterglanz des festlichen Tannenbaums entzückt das Auge, wenn am Donnerstag, 29. November, der traditionelle kunsthandwerkliche Thomas-Nast-Nikolausmarkt in Landau seine Pforten öffnet.

Bis zum 20. Dezember bieten kunstgewerbliche Stände auf dem Rathausplatz den Besuchern die Möglichkeit, das eine oder andere Weihnachtsgeschenk zu erwerben und zwischendurch an Glühweinständen und Imbissbuden zu verweilen. An allen acht Ausschankstellen werden die Getränke aus satinierten Glastassen in den Farben Weiß/Rot mit wechselndem Motiv ausgeschenkt. Diese werden als Sammeltassen zum Pfandpreis von zwei Euro zum Kauf angeboten. In zwei großen beheizten Pavillons präsentieren zudem über 35 Künstler ihr schöpferisches Geschick – darunter Töpfer, Maler, Goldschmied und Glasbläser.

In der Backstube der Innungsbäckerei Scheurich werden daneben täglich frisch gebackene Lebkuchen individuell gestaltet. Auch frisch zubereitetes Weihnachtsgebäck kann dort gekauft werden.

An die kleinen Besucher wird ebenfalls gedacht: Ab Freitag, 30. November, öffnet täglich um 14 Uhr die „Himmelsbackstube“, in der die Kinder unter sachkundiger Anleitung ihr Weihnachtsgebäck selbst herstellen können. Gleich nebenan hängt der goldene Briefkasten der „Schreibstube Himmelspforte“: Dort schreiben alljährlich etliche Tausend Kinder einen Brief an das Christkind, der garantiert noch vor Heiligabend beantwortet wird, wie das Landauer Büro für Tourismus informiert.

Unter dem großen Tannenbaum in der Mitte des Rathausplatzes steht das auch dieses Jahr wieder neu gestaltete Krippenhaus, in dem handgeschnitzte Holzfiguren aus dem Grödnertal die Weihnachtsgeschichte lebendig werden lassen.

Die jungen Besucher können sich außerdem auf eine Fahrt im „Nikolaus-Express“ oder auf dem doppelstöckigen Nostalgiekarussell freuen. Überdies ist das Rebknorze-Theater von Andrea Miller wieder mit von der Nikolausmarkt-Partie. Mit seiner mobilen Bühne steht das Theater gegenüber der Drogerie Müller und erzählt Kindern ab vier Jahren täglich vorweihnachtliche Geschichten mit Kasper und seinen Gefährten.

Der Thomas-Nast-Nikolausmarkt ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018