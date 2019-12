Post-Wave aus Mannheim

Mannheim.Funkelnde Post-Wave-Music der Mannheimer Band Fibel gibt’s am Samstag, 14. Dezember, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache zu hören. Mit dabei als illustre Gäste im Vorprogramm sind Blond, die Schwestern der Kraftklub-Brüder Felix und Till aus Chemnitz: Schlagzeugerin und Gelegenheits-Rapperin Lotta sowie Sängerin und Bassistin Nina Kummer spielen mit dem blinden Multiinstrumentalisten Johann Bonitz – einen glamourösen Sound zwischen Indie-Rock, Pop und Funk. Außerdem zu hören: Popakademiker Blinker. Die Hauptattraktion Fibel alias Jonas Pentzek (Gesang, E-Gitarre, Synthesizer), Dennis Borger (E-Gitarre), Lukas Brehm (Gesang, Bass) und Noah Fürbringer (Drums) hat sich an der Popakademie in Mannheim kennengelernt. Sie sind seit 2017 gemeinsam unterwegs.

Melancholie und mehr

„Melancholisch, leidende Texte werden in große Allegorien verwebt“, beschreiben die Musiker ihren Sound. Musikalisch inspiriere sich die Band an Genres vergangener Tage, die sie in ihr eigens angefertigtes Korsett steckt. Gradlinige, dominante Gitarren stehen dabei für den Post Punk der 1980er Jahre. Zu verruchten Eckkneipen-Flair gesellt sich laut Fibel „ein schrilles Funkeln der Neuen Deutsche Welle“. Klingt spannend. see

Info: Beginn 20 Uhr. Vorverkaufstickets kosten (unter www.altefeuerwache.com) 16 Euro plus Geb. Abendkasse: 16 Euro.

