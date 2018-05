Prächtiges Spektakel

Anzeige

Heidelberg.Das altehrwürdige Bauwerk und der Himmel über der Altstadt werden am Wochenende in bunten Farben erstrahlen, wenn in Heidelberg am Samstag, 2. Juni, die erste von drei Schlossbeleuchtungen des Jahres ausgerichtet wird. Um 22.15 Uhr beginnt das farbenprächtige Spektakel mit bengalischem Feuer und einem großen Feuerwerk. Die Veranstaltung wird zudem von einem buntem Rahmenprogramm begleitet - unter anderem findet zwischen 12 und 20 ein Kunsthandwerker- und Warenmarkt auf dem Kornmarkt statt.

Wegen der Aufbauarbeiten für das Feuerwerk ist die Alte Brücke ab 17 Uhr für Fußgänger und den Verkehr komplett gesperrt. Ausführliche Infos zum Programm und den Verkehrsregelungen gibt es im Internet unter heidelberg-marketing.de. Weitere Schlossbeleuchtungen sind am 14. Juli und am 1. September vorgesehen. mav