Preisgekrönter Cellist Ishizaka im Rittersaal

Mannheim.Mit dem Solisten Danjulo Ishizaka am Cello setzt das Kurpfälzische Kammerorchester am Samstag, 2. Februar, um 19 Uhr, und Sonntag, 3. Februar, um 18 Uhr seine Schlosskonzerte fort.

Bei den Auftritten in der Konzertreihe im Rittersaal des Mannheimer Schlosses sind neben Georg Joseph Wagenseils Sinfonie in g-Moll (WV 418) und Joseph Martin Kraus‘ Sinfonie in c-Moll (VB 142) auch Wolfgang Amadeus Mozarts Cassation in B-Dur (KV 99) und Joseph Haydns Konzert für Violoncello und Orchester in C-Dur Teil des Programmes.

Ishizaka, 1979 in Bonn als Sohn eines Japaners und einer deutschen Klavierlehrerin geboren, erhielt im Alter von vier Jahren seinen ersten Cellounterricht. Vierzehnjährig machte er, zusammen mit seiner Schwester Kimiko und seinem Bruder Kiyondo im Trio Ishizaka und als Preisträger des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ auf sich aufmerksam.

Weitere Preise und Auszeichnungen folgten: So gewann Ishizaka unter anderem 2001 den 1. Preis beim renommierten internationalen Musikwettbewerb der ARD, einem der größten Wettbewerbe für klassische Musik, sowie den Echo Klassik 2006 für seine erste CD und den Gramophone Award 2014 für die „Kammermusikeinspielung des Jahres“.

Der Cellist konzertiert in Europa, den Vereinigten Staaten sowie in China, Russland und Japan. Begleitet wurde er bei seinen Auftritten bislang unter anderem vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Tokyo Symphony Orchestra oder auch dem Royal und dem London Philharmonic Orchestra. seko/red

