Preisträger feiert Jubiläum

Mannheim.Dieses Jahr trat „Akkordeon im Quadrat“ bei „Das World Music Festival“, dem bekanntesten Akkordeon-Ochester-Wettbewerb weltweit, in Innsbruck an. Sie setzten sich dort gegen starke internationale Konkurrenz durch. Das Siegerstück „Einimegajuma“ soll den Höhepunkt ihres Jahreskonzertes am Sonntag, 24. November, 16 Uhr in der Rheingoldhalle bilden. Das Stück erzählt die Lebensgeschichte eines bekannten Mäzens der Akkordeonszene, Herbert Werz. Ein weiteres Glanzlicht: Während bei früheren Jahreskonzerten schon einmal mit singenden Dirigenten zu rechnen war, wird bei diesem Stück erstmals das Orchester singen. soph

