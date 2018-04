Prickelnde Stilmixtur

Anzeige

Mannheim.Der „Vater des Ethio-Jazz“, Mulatu Astatke, macht am Freitag, 20. April, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache in Mannheim Station. Noch immer brilliert der 74-jährige Vibraphonist mit seiner Kombination aus klassischem Jazz, lateinamerikanischen Rhythmen, Afro-Funk und der traditionellen Musik Äthiopiens.

Bereits in den 70er Jahren begründete Astatke seinen Stil, dem er bis heute treu geblieben ist – und der ihn über die Genregrenzen hinweg berühmt gemacht hat. 2012 wurde ihm für sein musikalisches Schaffen der Ehrendoktortitel der berühmten Musik-Universität Berkeley verliehen. sdo

Info: Freitag, 20. April, 20 Uhr, Alte Feuerwache, Mannheim. Karten zu 28 Euro plus Gebühren unter altefeuerwache.com