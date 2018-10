Prima Ausblick auf die Region

Mannheim.Man kann die über 180 Treppenstufen zu Aussichtsplattform erklimmen und von dort den Blick über Mannheim bis weit in den Odenwald und die Pfalz genießen: Die Sternwarte ist am Sonntag, 28. Oktober von 11 bis 13 Uhr – bei freiem Eintritt – zum letzten Mal in diesem Jahr vor beginn der kalten Jahreszeit geöffnet. Mitglieder vom Aktionsbündnis „Alte Sternwarte“ und vom Verein Stadtbild machen ehrenamtlich die teils winzigen, verwinkelten und dann doch wieder großzügigen, lichtdurchfluteten Räume des achteckigen Baus zugänglich.

Alles saniert

Das Aktionsbündnis hat lange für die 2016 abgeschlossene Generalsanierung des einzigartigen, neben den Kirchtürmen der Jesuitenkirche die Silhouette der Quadrate so prägenden Gebäudes in A 4, 6 gekämpft. Es ist nicht nur eines der ältesten noch existierenden barocken Bauwerke der Quadratestadt, sondern zugleich Arbeitsstätte von Christian Mayer, dem Hofastronom des Kurfürsten Carl-Theodors und damit eben auch ein Symbol für die große Bedeutung der Wissenschaften in der Ära des Kurfürsten. Dabei gibt es historische und astronomische Informationen über diesen bedeutenden Barockbau und die Forschung, die hier vorangebracht wurde. pwr

