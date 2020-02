Prima Perlen der ganzen Kampagne

Mannheim.Das Beste, was die Mannheimer Fasnacht zu bieten hat – das gibt es konzentriert am Rosenmontag zu sehen. Unter dem Motto „Wetten dass..? Mir hawwe Spaß!“ steigt es am 24. Februar eine Bürgersitzung mit anschließender Rosenmontagsparty im Bürgersaal im Stadthaus N 1. Veranstalter sind das Oststadttheater und der Kreisverband der CDU.

Ab 19.11 Uhr präsentiert Ex-Prinz Oliver Althausen alias „Thomas Gottschalk“, unterstützt von der Garde der „Stichler“ Sandhofen, mit einer fröhlich-flotten, fein-ironischen Moderation Höhepunkte der Kampagne wie die Bütt von Irmi Benz als Prinzessin, Chiara Belsanti und Lena Drogosch („Löwenjäger“), Protokoller Alexander Fleck, Jessica Weber als Ursula von der Leyen, das Duo Dr. Dubbes und Frau Dabbes sowie die „Drei Prinzen“. Die Garde der „Stichler“ aus Sandhofen wird außer mit ihrem Schautanz auch mit einem Tanzpaar aufwarten. Das Mannheimer Stadtprinzenpaar Maren-Michelle I. und Naro I. werden ebenfalls ihre Aufwartung machen und eine närrische Aufgabe erfüllen müssen. Eintrittskarten zu 15 Euro (Abendkasse 20 Euro) beim Oststadttheater im Stadthaus N 1, Podiumsgeschoss, Tel.: 0621/1 60 60. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020