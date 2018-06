Privilegien beleuchten

Anzeige

Mannheim.Schwindelfrei geht mit „Performing Privilege“ in die nächste Runde. Was sich als biennales Theaterfestival ausgibt, ist viel mehr als das: Von Donnerstag, den 28. Juni, bis Sonntag, den 1. Juli, wird rund um das Eintanzhaus in der Trinitatiskirche neben Theateraufführungen und Tanzperformances einiges geboten. Kern des Festivals bilden zwei Parkours, die aus jeweils drei 20-minütigen Aufführungen bestehen. Beide starten von Donnerstag bis Samstag um 19 Uhr an der Trinitatiskirche. Sonntags werden die Stücke um 17 Uhr und um 19.30 Uhr aufgeführt.

Kuratorin Sophia Stepf hat für die sechste Auflage des Festivals neben Künstlerinnen aus der Region die finnische Choreographin Sonya Lindfors und die iranische Performerin Azade Shahmiri eingeladen. „Mich interessiert der Blick von woanders, damit wir nicht nur in unserem eigenen Saft kochen“, erklärt die Kuratorin.

Verschiedene Blickwinkel

Die sechs Werke nähern sich dem Thema Privilegien aus unterschiedlichen Richtungen. „Ich möchte das Publikum mit Multiperspektivität konfrontieren, da ich nicht an eine einheitliche Sicht der Dinge glaube“, sagt Stepf. In den Parkours sollen den Zuschauern drei Wahrheiten, drei Möglichkeiten, sich mit dem Thema Privilegien zu beschäftigen, präsentiert werden. So hat sich Lindfors zusammen mit Schwarzen Frauen aus Mannheim und Tänzern aus Helsinki in „Soft Variations“ mit dem Schwarz-sein auseinandergesetzt. In „#Race“ widmen sich Anna Júlia Amaral und Nina Weber der Identitätspolitik. Für Stepf ist das Thema auch für deutsche Bühnen relevant. Es gehe darum, wer durch wen repräsentiert werde. Dabei gehe es um Machtstrukturen und darum, wer sich wessen Geschichten aneigne, um sie zu erzählen.