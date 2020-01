Pro Arte im Rosengarten

Mannheim.Was die Wiener Philharmoniker für Wien, sind die Moskauer Philharmoniker für Russlands Hauptstadt. Untrennbar ist ihr Name mit dem Namen des Dirigenten Kyrill Kondrashin verbunden. Die Erstaufführungen von Schostakowitschs vierter und dreizehnter Sinfonie machten das Orchester einst weltweit bekannt. Auf dem Programm im Mozartsaal des Rosengartens steht am 1. Februar Borodins Ouvertüre zu „Fürst Igor“ und Tschaikowskys 3. Sinfonie opus 29. Der junge Pianist George Li, der sich im Tschaikowsky-Wettbewerb 2015 in einem spektakulären Finale den 2. Preis sicherte, stellt sich zudem mit dem wegen seiner aber-witzigen technischen Schwierigkeiten von Horowitz als „Elefantenkonzert“ bezeichneten dritten Konzert von Rachmaninow vor. rcl

