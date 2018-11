Heddesheim.Vorweihnachtliche Stimmung herrscht am ersten Adventswochenende auf dem Heddesheimer Dorfplatz und der anliegenden Dorfplatzscheune: Mehr als 60 Stände bieten dort von Freitag, 30. November, bis Sonntag, 2. Dezember, eine breite Auswahl an Kunsthandwerk und weihnachtlichen Dekorationen sowie Speisen und Getränken. Mit dabei ist auch ein Stand der französischen Partnergemeinde Nogent-le-Roi, an dem kulinarische Köstlichkeiten des Landes angeboten werden.

Begleitet wird der Weihnachtsmarkt von einem abwechslungsreichen adventlichen Programm für Groß und Klein, bei dem auch verschiedene Musikgruppen und Chöre auftreten. Der Heddesheimer Weihnachtsmarkt ist am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils ab 14 Uhr geöffnet. Am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr verteilt der Nikolaus kleine Gaben. Am Sonntag, 16 Uhr bis 18.30 Uhr, gibt es zudem erstmals eine weihnachtliche Spieleolympiade für Kinder und Jugendliche vor dem Rathaus.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018