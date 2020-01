Programm für Jung und Alt

Heddesheim.Zum siebten „Eiszauber“ lädt die Gemeinde Heddesheim zusammen mit verschiedenen ortsansässigen Vereinen am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Januar, auf die Freiluft-Eisbahn in der Ahornstraße 78. Neben dem Eislauf-Spaß bietet ein buntes Programm Unterhaltung für Jung und Alt – dazu gehören etwa Eisstock- und Torwandschießen, Kinderschminken und Führungen des Eisbahnpersonals. Der Eintritt zum Heddesheimer Eiszauber ist am Samstag ab 17 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr für alle Besucher frei.

Los geht es am Samstag mit einer Kindereisdisco, gefolgt von einer Disco mit DJ Nico und DJ W. ab 18 Uhr. Am Sonntag musizieren um 12 Uhr die Heddesema Zahlekracher, um 14 Uhr gefolgt von einem Auftritt der Band Garden Party (die ab 16 Uhr noch einmal auf die Bühne tritt). Um 15 Uhr stehen Eiskunstlaufvorführungen des Mannheimer ERC auf dem Programm. Der Kiosk an der Eisbahn sowie die Vereine sorgen am Sonntag für das leibliche Wohl der Gäste. mav

