Programm für Klein und Groß

Speyer.Mit dem Speyerer Brezelfest lädt das größte Volksfest am Oberrhein wieder von Donnerstag bis Dienstag, 12. bis 17. Juli, zu einem Besuch in der Domstadt ein. Neben mehr als 100 Schaustellern, Wirten, Fahrgeschäften und Verkaufsständen erwartet die Gäste hierbei ein vielfältiges Rahmen- und Unterhaltungsprogramm auf dem Festplatz.

Am Donnerstag beginnt der Festbetrieb um 16 Uhr, zwei Stunden später bewegt sich der Eröffnungsfestzug vom Altpörtel-Vorplatz zum Festplatz. Um 18.30 Uhr folgen die offizielle Eröffnung des Brezelfestes durch den Vorsitzenden des Verkehrsvereins, Uwe Wöhlert, und der Festbier-Fassanstich durch Oberbürgermeister Hansjörg Eger im Festzelt. Traditionell einer der Höhepunkte der Veranstaltung ist der Festumzug mit mehr als 100 Zugnummern, der am Sonntag um 13.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße startet.

Auch dieses Jahr wartet das Brezelfest wieder mit einem besonderen Ereignis auf – einer menschlichen Riesenbrezel. So soll am Samstag um 18.30 Uhr auf der Speyerer Domwiese an der Rheinallee die erste „Speyerer Riesenbrezel“ entstehen.