Programm rund um die Orgel

Mannheim.Am Wochenende vom 13. bis 15. September dreht sich in Mannheim wieder vieles um die Königin der Instrumente. In 22 Veranstaltungen vom Kinderorgelkonzert über Orgelführung bis hin zum Orgeltanz bieten die Mannheimer Organisten in 17 Kirchen wieder ein vielfältiges Programm. Denn in der Orgelstadt Mannheim stehen über 100 Instrumente mit insgesamt rund 140 000 Pfeifen, von denen immer einige beim alljährlichen Orgeltag vorgestellt werden. Gemeinsame Veranstalter sind das Katholische und das Evangelische Bezirkskantorat Mannheim. see

