Promis auf dem Tanzparkett

Mannheim.Das TV-Format „Let’s Dance“ geht im Herbst zum ersten Mal auf Deutschlandtournee. In der zu grundeliegenden RTL-Sendung schlüpfen Prominente in eine ihnen fremde Rolle und wagen sich auf das Tanzparkett. Jeder Promi tritt gemeinsam mit einem professionellen oder erfolgreichen Turniertänzer gegen andere solche Tanzpaare an. 2019 wurde die Sendung im zwölften Jahr ausgestrahlt und erreichte in dieser Staffel durchschnittliche Zuschauerzahlen von circa 4,2 Millionen, was einer Einschaltquote von 16,4 Prozent entspricht. Die in Köln produzierte Sendung beruht auf der BBC-Vorlage „Strictly Come Dancing“, die neben der Fernsehsendung ebenfalls mit Live-Shows durch Konzerthallen in England und Irland tourte.

Juroren aus dem TV

Am Sonntag, den 10. November, fällen die Fernseh-Juroren Motsi Mabuse, Jorge Gonzáles und Joachim Llambi ihr Urteil vor den Augen des Publikums in der SAP Arena. Im Fernsehen entscheidet neben der Jurystimme auch die Stimmen der Zuschauer, wer in die nächste Runde darf. Aus der diesjährigen Staffel gingen der ehemalige Handballer Pascal Hens mit Profitänzerin Ekaterina Leonava als Gewinner hervor.

Auftritte in 17 Städten

Die Live-Tour des Fernsehformats „Let’s Dance“ reist durch 17 Städte, darunter auch Mannheims Partnerstadt Riesa in Sachsen. Daniel Hartwich, der die Staffel im Fernsehen moderiert, führt auch in der SAP Arena durch den Abend. Von der Gruppe der Prominenten sind laut RTL-Angaben Moderatorin und Model Rebecca Mir, Dschungelkönigin Evelyn Burdecki, Comedian Oliver Pocher und Läuferin Sabrina Mockenhaupt mit auf Tournee. Aus den Reihen der Profitänzer sind Massimo Sinató, Robert Beitsch, Marta Arndt und Christina Luft angekündigt. Weitere Infos zur Sendung gibt es unter www.rtl.de/cms/sendungen/lets-dance.html. apt

