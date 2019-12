Prosit Neujahr mit viel Musik

Metropolregion.Was wäre das Neue Jahr ohne Neujahrskonzert? So beginnt auch der 1. Januar 2020 im Rhein-Neckar-Dreieck musikalisch.

Das Mannheimer Nationaltheater (NTM) lädt im Opernhaus zu einem „Neujahr à la française“ ein und verspricht „beschwingte Musik von Jacques Offenbach bis Georges Bizet“. Neben winterlichen Orchesterstücken stehen Gesangsnummern wie die „Barcarole“ oder die Arie der Olympia auf dem Programm. Die musikalische Leitung hat Mark Rohde, der seit der aktuellen Spielzeit stellvertretender Generalmusikdirektor und 1. Kapellmeister am NTM ist (18 Uhr, Karten ab 25 Euro, nationaltheater-mannheim.de).

Mit Tochter von Caballé

„Eine Spanische Nacht“ lautet dagegen die Überschrift des Neujahrskonzertes im BASF-Feierabendhaus (17 Uhr, Leuschnerstr. 47. Tickets ab 24 Euro unter eventim.de). „Die spanische Sopranistin Montserrat Martí – Tochter der „letzten“ großen Primadonna assoluta Montserrat Caballé – entführt das Publikum gemeinsam mit der Staatsphilharmonie auf die Flügel des Gesangs“, kündigt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz an.

Reise durch Europa

Unter dem Motto „Europa“ präsentiert die Philharmonie Baden-Baden ein „philharmonisches Feuerwerk zum Jahreswechsel“. Dirigent Pavel Baleff und seine Musiker nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise quer durch den europäischen Kontinent – vom norwegischen Künstlerkarneval über rumänische Tänze bis hin zu Balletten von Tschaikowski (19.30 Uhr, Schloss Schwetzingen, Rokoko-Theater, Schlossstr. 2, Karten ab 6,50 Euro unter reservix.de).

Die Neue Philharmonie Frankfurt kommt ins Congressforum nach Frankenthal (18 Uhr, Congressforum, Stephan-Cosacchi-Platz 5, Tickets ab 19 Euro bei adticket.de) und verspricht „ein kleines bisschen Liebe und ganz, ganz viel Musik“.

Das Neujahrskonzert des Heidelberger Theaters ist bereits ausverkauft.

Dafür laden die Heidelberger Sinfoniker zu einem Festlichen Neujahrskonzert „Amore“ mit einer Reise durch 300 Jahre Musikgeschichte ein (17 Uhr, Palatin-Staufersaal, Ringstraße 17-19 in Wiesloch, Tickets ab 32 Euro unter reservix.de). Daneben erschallt ein Neujahrskonzert für Trompeten, Pauken und Orgel in der Heiliggeistkirche (17 Uhr; Hauptstr. 189 in Heidelberg; Karten ab 17,10 Euro bei adticket.de). sba

