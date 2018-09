PS-Festival mit Liga der Supersportwagen

Hockenheimring.Motorsportfans erwartet am Wochenende ein Leckerbissen: Die ADAC GT-Masters blasen zum großen Showdown auf dem Hockenheimring. 35 Traumsportwagen von acht verschiedenen Herstellern gehen bei den Supersportwagen auf die Grand-Prix-Strecke und ermitteln ihren Meister. Vier Fahrerduos werden die besten Chancen auf den Titelgewinn eingeräumt. Dies verspricht Spannung pur.

Nicht minder spannend als in der Liga der Supersportwagen geht es in anderen Klassen zu. Genannt sei hier die ADAC TCR Germany mit knapp 30 Tourenwagen. Spektakel und bedingungslosen Einsatz verspricht auch der Nachwuchs in der ADAC Formel 4. Hier ist unter anderem David Schumacher, Sohn des ehemaligen Formel-1- und DTM-Piloten Ralf Schumacher am Start. Für ihn geht es um den Gewinn der Rookie-Wertung.

Ein Dauerbrenner ist der Porsche Carrera Cup. Seit 28 Jahren bereichert der traditionsreichste Markenpokal der Welt die Rahmenprogramme jeder bedeutenden Automobilsport-Rennserie – von der Formel 1 bis zur DTM.

Tickets über www.adac.de/motorsport, www.hockenheimring.de, www.gp-weingarten oder telefonisch unter 06205/95 02 22. hs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018