Punkrock gegen Rechts

Bad Dürkheim.Zu einem „Punkrock gegen Rechtsextremismus“-Konzert lädt das Jugend- und Kinderbüro der Stadt Bad Dürkheim am Samstag, 23. Februar, in die Kurbrunnenstraße 21b ein. Die Veranstaltung wird um 19.30 Uhr durch die Gruppe No Kids, Three Money eröffnet, bevor gegen 20.20 Uhr die Punkband First of All auf die Bühne tritt. Für 21.15 Uhr ist ein „Special Surprise Act“ angekündigt. Gegen 22 Uhr geht Loaded als letzte Formation des Abends an den musikalischen Start. Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt beträgt fünf Euro.

Zwischen 16 und 19 Uhr finden zudem zwei Vorträge mit Christian Ratz sowie Rainer Heidenreich und Jan Fischer statt. Die beiden Vorträge sind kostenfrei, das JuKiB bittet jedoch um Anmeldung per E-Mail unter jukib@bad-duerkheim.de. Mehr Infos unter bad-duerkheim.de/presse. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019