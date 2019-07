Pygmalion lässt grüßen

Heidelberg.„Das kann doch noch nicht alles gewesen sein“, sagt sich Rita Weiss, eine junge Frau, die als Friseurin arbeitet und die, wie das Heidelberger Zimmertheater schreibt, „weder blond noch dumm ist“. Sie will einfach mehr vom Leben, ihren Horizont erweitern und raus aus dem Alltagstrott. Und sie zeigt Initiative und belegt deshalb einen Literaturkurs an der Universität, wo sie auf den Dozenten Professor Nicolas Frank trifft.

Dieser ist vom akademischen Betrieb reichlich ernüchtert, hängt nicht an seinem Lehrstuhl, dafür aber zunehmend an der Flasche …

Ritas Lebensfreude, ihre entwaffnenden Fragen und ihr eigenwilliger Umgang mit der hehren Literatur bringen frischen Wind in seine angestaubte Hochschulroutine und den Professor selbst in manche Erklärungsnot. Klingelt da etwas? Theatererfahrenen kommt da Eliza Doolittle und Professor Higgins in den Sinn, die mit „My Fair Lady“ musikalisch wie cineastisch Weltkarriere machten. Schon diese Geschichte fußte auf einer literarischen Vorlage, einem Stück des irischen Dramatikers George Bernhard Shaw. Seine Komödie „Pygmalion“ erzählt die Geschichte eines selbstherrlichen Sprachwissenschaftlers, der wettet, dass er die einfache Blumenverkäuferin Eliza Doolittle zu einer wahren Gesellschaftskönigin machen könne, indem er ihr die Sprechweise der besseren Kreise beibringe.

Mit Nähe zu „My Fair Lady“

Willy Russells Komödie „Bildung für Rita“ (im englischen Original „Educating Rita“) fußt also auf dem Pygmalion-Stoff und gibt ihm freilich eine tiefere und vor allem zeitgenössischere Wendung.

Je mehr Rita sich den Konventionen des akademischen Bildungsbetriebs anpasst, um so mehr fühlt sie sich in ihrem privaten Umfeld als Außenseiterin. Verträgt die Bildung so viel Rita, und verträgt Rita so viel Bildung?

Russell erzählt die Geschichte dieses ungleichen Paares mit den Mitteln der Komödie und wirft zugleich eine gesellschafts-politische Frage auf: Ist die Durchlässigkeit, die sich das Bildungssystem auf die Fahnen geheftet hat, wirklich vorhanden? Auch „Educating Rita“ wurde 1980 als beste britische Komödie ausgezeichnet und drei Jahre später erfolgreich mit Sir Michael Caine und Julie Walters verfilmt. In Heidelberg führt Joosten Mindrup Regie.

