Quartett der Streicher

Mannheim.Der Mendelssohn-Zyklus der Gesellschaft für Neue Musik findet am Mittwoch, 25. April, seinen Abschluss: Dann spielen das Madelring- und das Eliot-Quartett ab 20 Uhr Werke von Felix Mendeslssohn-Bartholdy und Berthold Goldschmidt. Das Streichquartett Nr. 7 in F-Moll Opus 80 sowie das Oktett für vier Geigen, zwei Bratschen und zwei Celli in Es-Dur Opus 20 von Felix Medelssohn-Bartholdy rahmen den Abend ein. Zwischen Mendelssohn-Bartholdys Werken steht das Streichquartett Nr. 2 von Berthold Goldschmidt auf dem Programm.

Beide Komponisten wurden von den Nationalsozialisten wegen ihrer Kunst verhöhnt und ausgegrenzt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Anna-Reiß-Saal des Museums Weltkulturen in D 5. Eintrittskarten kosten 25 Euro (ermäßigt 10 bis 20 Euro). tge