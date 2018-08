Quer durch alle Stilarten

Anzeige

Elektronische Experimente

Die neue Woche beginnt am Montag (13.) mit Jazz Against The Machine und neu arrangierten 90er-Jahre-Rocksongs. Am Donnerstag (16.) geht’s mit dem Süd-Londoner Rapper und Songwriter Hak Baker weiter. Lion Sphere machen am Freitag (17.) eine Fusion von sphärisch bis soulig-warmen Gitarren- und Synthesizer-Klängen, elektronischen Bässen sowie Schlagzeug-Grooves und Gesang, bevor am Samstag (18.) Xul Zolar auf der Sommerbühne stehen: Sie bringen ihr Album „Fear Talk“ mit verfremdeter Stimme, an Dubstep erinnernden Samples und von Electronica beeinflussten Klängen mit nach Mannheim. Am Sonntag (19.) gibt es deutschen Indie-Pop-Post-Dubstep vom Berliner Duo AB Syndrom, bevor die Sommerbühne am Montag (20.) mit dem brasilianisch gefärbten Jazz des Juliana Blumenschein Quintetts zu Ende geht.

Beginn der Auftritte ist immer um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte im Hallen-Café statt. sdo

