Radikale Visionen einer anderen Zeit

Mannheim.Sie ist wohl das bekannteste Kampflied der Arbeiterbewegung: die „Internationale“. Gemäß dem von Karl Marx und Friedrich Engels ausgerufenen Motto „Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!“ sollte sie die Arbeitermassen zusammenbringen und gegen den Feind, die „herrschende Klasse“, vereinen. Der ursprünglich französische Text des Liedes stammt aus der Feder von Eugène Pottier, die Melodie dazu komponierte der Belgier Pierre Gegeyter.

Die russische Mezzosopranistin Maria Markina und der südafrikanische Pianist Robin Phillips beschäftigen sich nun im Musiksalon des Nationaltheaters Mannheim (NTM) am Freitag, 29. Juni, unter anderem auch mit der „Internationale“. Der Beginn ist um 20 Uhr in der Montagehalle des Werkhauses. Maria Markina, seit 2015 am Nationaltheater Mannheim, wurde in Moskau geboren und begann dort auch ihre Karriere. Ihr Weg führte über zahlreiche Stationen in den USA nach Hamburg, wo sie häufig mit dem NDR-Sinfonieorchester zusammenarbeitete. Robin Phillips, Korrepetitor am Nationaltheater Mannheim, wurde in Südafrika geboren und studierte in Pretoria, später in London Klavier und arbeitete im Laufe seiner Karriere bereits unter anderem mit Kyrill Petrenko zusammen. Weitere Stationen waren Karlsruhe und Zürich.

Beide Musiker beschäftigen sich nun anhand der Lieder der Arbeiterbewegung mit einer Zeit, in der neue Ideen und radikale Visionen für die Menschheit am Horizont funkelten und unglaubliche Kräfte entfesselten, auch wenn sie am Ende scheiterten.