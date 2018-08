„Radspitz“ bringt Zelt zum Beben

Anzeige

Ketsch.Es wird krachen und das zehn Tage lang, wenn das Ketscher Backfischfest ab Freitag, 3. August, in seine 67. Auflage geht. Zahlreiche Bands rocken dann das große Festzelt, in dem Fischbäcker leckere Delikatessen reichen und in der Weinlaube, betrieben vom Angelsportverein 1928 Ketsch, kühle Getränke auf den Tischen stehen.

Los geht es am Freitag ab 18 Uhr. Dann öffnen das Festzelt und der große Rummel mit zahlreichen Fahrgeschäften sowie der neuen Marktmeile mit vielen Ständen. Den musikalischen Auftakt bilden die „Partyteufel“, die zur Eröffnung mit Fassbieranstich ab 20 Uhr spielen.

Programm Freitag, 3. August: 18 Uhr Wirtschaftsbetrieb und Festrummel, 20 Uhr „Die Partyteufel“, gegen 22 Uhr Feuerwerk. Samstag, 4. August: 15 Uhr Wirtschaftsbetrieb und Rummel, 20.15 Uhr „Radspitz“. Sonntag, 5. August: 17 Uhr „Die Ganoven“, 19 Uhr Fischertreff für Angelsportvereine. Montag, 6. August: 15 Uhr Rummel, 19 Uhr Irischer Abend mit „Paddy goes to Holyhead“. Dienstag, 7. August: 15 Uhr Rummel, 19 Uhr Travestie-Show mit „Madame Bouvier“ und den „Schlagertanten“. Mittwoch, 8. August: 14 Uhr Familientag, 16 Uhr Ballonwettfliegen, 19 Uhr „ZAP-Gang“. Donnerstag, 9. August: 15 Uhr Rummel, 19 Uhr „Radspitz“. Freitag, 10. August: 15 Uhr Rummel, 20 Uhr „Me and the Heat“. Samstag, 11. August: 15 Uhr Rummel, 20 Uhr „Radspitz“. Sonntag, 12. August: 15 Uhr Rummel, 15.30 Uhr „Die Ganoven“, gegen 22 Uhr Feuerwerk

Auf die Bierzeltbänke geht es am Samstag, 4. August, wenn die Band „Radspitz“ für Stimmung im Festzelt sorgt – ein Highlight des Backfischfestes. So stehen die Musiker um Frontmann Klaus Pfreundner gleich an drei Abenden auf der Bühne. Denn das hat Tradition und lockt wie gewohnt zahlreiche Fans an.