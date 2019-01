Rätselreise um die Welt

Heidelberg.Auf einem Piratenschiff mitten im Meer beginnt für „Checker Tobi“ das Abenteuer seines Lebens: Dort entdeckt er eine Flaschenpost, in der ein Rätsel steckt – wenn er es löst, wird er das Geheimnis unseres Planeten lüften! Damit startet eine aufregende Schnitzeljagd um die Erde, die unter dem Titel „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ am 31. Januar in die Kinos kommt. Hinter „Checker Tobi“ verbirgt sich der aus der gleichnamigen Kindersendung des TV-Senders „KiKa“ bekannte Moderator Tobias Krell.

Anlässlich der Premiere des Kinofilms ist Krell am Mittwoch, 23. Januar, 14 Uhr, im Heidelberger Gloria-Kino zu Gast, wo er vor zwei Preview-Vorführungen (um 15 Uhr im Gloria, um 15.30 Uhr im Gloriette) Autogramme geben und sich den Fragen der Kinder stellen wird. Mehr Infos unter gloria-kamera-kinos.de. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019