Räume für Begegnung

Bad Dürkheim.Nach langer Umbauphase wird im Bad Dürkheimer Pfalzmuseum für Naturkunde (Hermann-Schäfer-Straße 17) am Sonntag, 15. Dezember, 14.30 Uhr, die neue Dauerausstellung feierlich eröffnet. Dem bereits im Erdgeschoss umgesetzten Gesamtkonzept wechselnder Raumtypen folgend, erwarten die Gäste im Obergeschoss die Begegnungsräume „WeitBlicken“, „Schützen“ und „Bewahren“ sowie die Landschaftsräume „Urbane Landschaften“, „Pfälzerwald“ und „Westrich“.

Wenn das rote Band zerschnitten ist, können die Besucher die Räume im Rahmen von Führungen oder ganz für sich selbst erkunden. Um 11 Uhr öffnet am selben Tag ein Weihnachtsmarkt ganzen Museum seine Stände. Bis 17 Uhr werden regionale Produkte von Partnern des Biosphärenreservats Pfälzerwald angeboten. Der Bezirksverband Pfalz wie diverse Vereine und Initiativen informieren, Literaturliebhaber dürfen am Pollichia-Büchertisch vor allem in naturkundlichen Werken stöbern. In der Wichtelwerkstatt können zum Materialkostenpreis Mitbringsel gestaltet werden. Für die kleinen Gäste hält der Nikolaus eine Überraschung bereit, und auf der Hofwiese grast eine kleine Schafherde des Hofguts Neumühle. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt zu Dauer- und Sonderausstellung ist an diesem Tag frei. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019