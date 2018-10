Raffinierte Reime und Grooves

Mannheim.Enjoy Jazz herrscht vor in der Stadt – und doch gibt es auch abseits des Festivals einige Konzerte zu hören. In der Alten Feuerwache sind zum einen am Sonntag, 28. Oktober, 20 Uhr, Protoje & The Indiggnation zu Gast. St. Paul & The Broken Bones treten am Mittwoch, 31. Oktober, 20 Uhr, auf.

In kürzester Zeit etablierte sich Oje Ken Ollivierre alias Protoje zum neuen internationalen Star der Reggae-Szene. Das war 2011. Inzwischen hat er drei Alben herausgebracht und besticht durch raffinierte Reime und tiefgehende gesellschaftliche Analysen. Dabei gelingt ihm der Spagat, seine Songs dennoch mit Leichtigkeit und abgeklärten Grooves auszustatten. Der Eintritt kostet im Vorverkauf unter altefeuerwache.com 22 Euro plus Gebühren.

Klassiker im Programm

Viel Soul, Bläsersätze und Retro-Sound erwartet die Besucher des Konzerts von St. Paul und seiner Band. Auf dem Programm stehen Klassiker aus dem 1950ern und 60ern, Gospels und Eigenkompositionen der Kombo. Denn Frontmann Paul Janeway steht bekennend auf analoge Produktionen und Schallplatten-Klangästhetik. Für 25 Euro gibt es Tickets im Vorverkauf (plus Gebühren). sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018