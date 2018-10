Rap aus dem Ruhrpott

Mannheim.Umse hat sich mit seinen sieben Studioalben den Ruf eines Ewig-Gestrigen errappt – und das im besten Sinne. Der 35-Jährige steht für alte Schule, Technik und Tiefgang, die ihn abkoppeln von der Jagd nach neuen Trends. „Durch die Wolkendecke“ heißt die neueste Platte des Ratingers, mit der er am Freitag, 19. Oktober, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache in Mannheim einkehrt.

„Das Land verlassen, mit fremden Städten Bekanntschaft machen… Den eigenen Gedanken ein neues Gewand verpassen“, rappt Umse. Er hat sich für seine neuen Beats und Zeilen zwei Jahre Zeit gelassen, in denen er Erfahrungen gesammelt und Tiefschläge verarbeitet hat. Nun kehrt er gereift und hungrig zurück, um vom Ruhrpott aus weiter an seinem Erfolg als zeitloser und ewig reisender Rapper zu arbeiten. Die Fans werden sich auf ein Wiedersehen freuen. Das Vorprogramm beim Konzert übernimmt JuJu Rodgers; Einlass ist ab 19 Uhr. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018