Rappender Poet mit Straßenabitur

Mannheim.Er hat bei den feinsten Rap-Adressen der Republik veröffentlicht: Tuas Debüt erschien bei Marcus Staigers Label Royal Bunker, den Nachfolger veröffentlichte Samy Deluxes Firma, sein jüngstes Werk kam – wie unter anderem Cro – bei Chimperator in Stuttgart heraus. Damit ist der gebürtige Reutlinger wie schon bei seiner Band Die Orsons heimatnah unter Vertrag – und hat es nicht allzu weit zu seinem Konzert am Dienstag, 26. November, 20 Uhr, in Mannheims Alter Feuerwache.

Atmosphärisch stark

Dass sich der Deutsch-Ukrainer mehr als acht Jahre für sein drittes Soloalbum Zeit gelassen hat, hört man der schlicht „Tua“ betitelten Platte auch an: Mit „Vorstadt“ und „FFWD“ gibt es musikalisch und atmosphärisch bärenstarke Tracks. Außerdem beherrscht es Johannes Bruhns, so sein bürgerlicher Name, wie kein Zweiter in deutschen Texten Poesie mit der Authentizität des Straßenrappers zu verbinden. jpk (Bild: Chimperator)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019