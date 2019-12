Rares und Kostbares bei großer Messe

Neckarsteinach.Auf über 1000 Quadratmetern Fläche findet der traditionelle Dreikönigsantik- und Vintagemarkt am Sonntag und Montag, 5. und 6. Januar, in der Vierburgenhalle in Neckarsteinach statt. Rund 70 Aussteller aus fünf Nationen präsentieren bei der 36. Ausgabe der Veranstaltung ihr Angebot.

Die Bandbreite umfasst unter anderem alten Schmuck, Uhren, Porzellan bekannter Manufakturen, dänisches und englisches Silber, Gemälde verschiedener Epochen, alte Stiche und moderne Grafik sowie Bronzen, Jugendstilglas, Keramik, Porzellanpuppen, optische Geräte und Nautika. Dazu kommen Sonderstände, die beispielsweise historische Wertpapiere und Bücher, Fotoapparate, Münzen, Blechspielzeug und Postkarten führen. Im Bereich „Schmuck aus drei Jahrhunderten“ lassen sich überdies etwa seltene Unikate bedeutender Goldschmiedemeister des 18. und 19. Jahrhunderts entdecken. Ebenso werden – von der alten Registrierkasse bis zum Trichtergrammophon – ausgefallene Raritäten vorrätig gehalten. Einen, vom Eintritt abgesehen, kostenlosen Service bietet die Schätzstunde, bei der Besucher täglich von 11 bis 16 Uhr den Wert von Privatschätzen – etwa die ererbte Halskette – von Experten taxieren lassen können. Gleichfalls mit von der Partie ist die Puppenklinik Gerberich, die kleinere Reparaturen direkt vor Ort ausführt.

Der Markt in der Vierburgenhalle (Hirschhorner Straße 41) ist an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3,50 Euro, für Schüler ab 14 Jahren und Ermäßigte drei Euro. mav

