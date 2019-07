Rasanter Balkansound

Grünstadt.„Libertate“ – Freiheit – heißt das Programm, mit dem das Ensemble Foaie Verde am Samstag, 3. August, 20 Uhr, bei der Konzertreihe „Grünstadter Sternstunden“ im Weingut Mayerhof gastiert. Hinter der Formation verbergen sich fünf Musiker aus vier verschiedenen europäischen Ländern, die ein musikalisches Feuerwerk mit emotionsgeladener Musik vom Balkan entfachen wollen.

In dem Ensemble um den Geigenvirtuosen Sebastian Mare und die Sängerin Katalin Horvath spielen Vladimir Trenin (Bajan), Frank Wekenmann (Gitarre) und Veit Hübner (Kontrabass). Einlass zu dem Freiluftkonzert im Weingut Mayerhof (Weinstraße 22) ist ab 18 Uhr. Karten gibt es unter reservix.de für 22,10 Euro, ermäßigt 12,20 Euro (plus Gebühr). An der Abendkasse steht für Jugendliche bis 19 Jahre ein Freikontingent zur Verfügung. Mehr Informationen gibt es online unter kulturverein-gruenstadt.de. mav

