Raus aus dem Weihnachtsstress

Metropolregion.In der Kunsthalle ist die Schau des Jahres nur noch bis 19. Januar geöffnet – die Matisse-Ausstellung mit ihren leuchtenden Farben und schwungvoll-revolutionären Bildern von vor rund hundert Jahren. Wie damals unter Malern und Bildhauern nach Jahrzehnten traditioneller Akademie-Beflissenheit die Post abging und sich der Aufschwung international ausbreitete – es ist immer noch ein Genuss und, wer weiß, vielleicht auch eine mentale Anregung für heutige Besucher. An Führungen mangelt es jedenfalls nicht, auch wenn das Haus am 23./24. sowie am 30./31. Dezember geschlossen ist: Am 21./22./25./26. Dezember sowie am 1./4./5./6. Januar gibt es Matisse-Führungen jeweils um 15.30 Uhr, am 22. und 26. Dezember sowie am 5. und 6. Januar auch jeweils um 12 Uhr.

Führung durch Seitz-Schau

Natürlich bietet die Kunsthalle noch viel mehr. Wer Sa, 21. Dezember, und Sa, 4. Januar, im Einkaufsstress seine sechs- bis zwölfjährigen Kinder mal unterbringen möchte, kann das unter dem Stichwort „Guckloch Kunst“ um jeweils 15.30 Uhr tun (Anmeldung unter Abendakademie). Außerdem gibt es für zwei Altersgruppen jeweils zweitägige Ferienworkshops am Do, 2. Januar, 10-15 Uhr (50 Euro, Anmeldung unter Abendakademie). Die Erwachsenen sollten sich am 6. Januar 15.30 Uhr die Kuratorenführung über Bildhauer Gustav Seitz (1906-1969) nicht entgehen lassen – die Schau dauert noch bis 1. März. Und zwischendurch ganz schnell noch im Grafikstudio „Liebe, Alltag, Akrobaten“ – nur noch bis 12. Januar!

Aber auch die Reiss-Engelhorn-Museen halten jede Menge glanzvoller Schätze bereit. Mit der großen Schau „Javagold. Pracht und Schönheit Indonesiens“ im Zeughaus kann wohl nur das eigene Haus noch konkurrieren, etwa gegenüber in D 5 mit der dauerhaften Präsenz von „Ägypten – Land der Unsterblichkeit“. Die REM sind zwar am 24. und 31. Dezember geschlossen, aber sonst von Di bis So auch an Feiertagen von 11-18 Uhr offen. Öffentliche Führungen gibt es So und feiertags um 15 Uhr (3,50 Euro plus Ausstellungseintritt), eine „Javagold“-Familienführung auch am Fr, 27. Dezember (15 Uhr). Im Museum Weltkulturen D 5 finden Kinder von 7 bis 12 Jahren zudem die spannende Mitmachschau „Alles mit der Zeit“, die auch Erwachsenen Einblicke in das Phänomen Zeit bieten kann (bis 2. Februar).

REM zeigen Glas

Und dann locken auch noch gläserne Kostbarkeiten aus der Sammlung Traudl und Peter Engelhorn im Zeughaus: „Chromatik. Klang der Farbe in der modernen Glaskunst“; Kuratorin Eva Günther führt am So, 22. Dezember, 14 Uhr durch die Schau. Für die Präsentationen der Engelhorn-Glassammlungen entsteht zurzeit in C 4 ein Neubau in historischer Bausubstanz – die Fotogalerie Zephyr, sonst in C 4 zu Hause, ist daher ebenfalls zu Gast im Zeughaus und zeigt noch bis 26. Januar die Schau „Kosmos“ des litauischen Fotografen Antanas Sutkus.

In Ludwigshafen feiert das Wilhelm-Hack-Museum bis 26. Januar mit der Schau „Darf ich Dir meine Sammlung zeigen? 40 Jahre, 40 Meisterwerke“ sein vierzigjähriges Bestehen. Die Schau „Melencolia“ des Mannheimer Künstlers Skafte Kuhn in der Scharpf-Galerie Hemshofstr. 54 dauert gar nur noch bis 5. Januar. Beide Häuser sind am 24. und 31. Dezember geschlossen, aber sonst regulär geöffnet. Im Hack-Museum finden Führungen durch die Jubiläumsschau statt am 22./25./26./28./29. Dezember und am 1. Januar jeweils von 15-16 Uhr (3 Euro bei freiem Eintritt).

Menschliche Schicksale

Besonders stimmungsvoll gerade in der Weihnachtszeit ist stets ein Besuch im Kurpfälzischen Museum Heidelberg, wo außer den Schließtagen am 24./25./31. Dezember und 1. Januar die regulären Öffnungszeiten gelten (Di bis So 10-18 Uhr). Die historische Sonderschau „Königskinder. Das Schicksal des Winterkönigs und seiner Familie“ sollte eigentlich jeder besuchen, der in der Region lebt und sich nicht nur für politisch-kulturelle Hintergründe interessiert, sondern auch für menschliche Schicksale. Die Schau dauert bis 16. Februar, Führungen finden statt am 22./26./29. Dezember und 5. Januar (jeweils 11 Uhr).

Der 5. Januar ist mit weiteren Terminen vollgepackt: um 15 Uhr gibt es eine Themenführung zu den „Königskindern“ sowie eine Führung durchs ganze Haus vom Riemenschneider-Altar bis zu den Expressionisten (um 11 Uhr). In der Textilsammlung Max Berg (Brahmsstr. 8), die dem Kurpfälzischen Museum angeschlossen ist, findet um 15 Uhr ein Rundgang durch die Schau „Gute Wünsche in Seide“ statt: Zu sehen sind japanische Kinderkimonos (bis 12. Januar).

Aber das Palais Morass in der Hauptstraße enthält auch noch eine Gedächtnisschau über die Musikerin Clara Schumann (bis 2. Februar im Kabinett) sowie als Kunstwerk des Monats Dezember eine Kuriosität, nämlich den „Schubladenfund G 1“, ein 2018 wieder entdecktes Porträt des Heidelberger Theologie-Professors und Sprachforschers H. G. E. Paulus (1761-1851) von einem bislang unbekannten Maler.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019