Rauschhafte Gitarren-Exkursionen

Mannheim.Rockmusik fernab von Mainstream und Formatradio gibt es noch bis Mitte Oktober im Begegnungszentrum Alter am Alten Messplatz zu erleben. In dieser Woche präsentiert Kuratorin Julia Alicka zwei Bands, die sich der psychedelischen Rockmusik verschrieben haben – beide kaum bekannt, aber hörenswert.

Am Dienstag, 3. September, 19 Uhr, ist die französische Band The Slift zu Gast. Das Trio aus Tolouse katapultiert sein Publikum mit brodelnden Sound-Strömen und tranceartigen Grooves in rauschhafte Sphären. Dorthin, wo die frühen Pink Floyd und Hawkwind in den späten 1960ern und frühen 1970ern schon ihre musikalischen Exkursionen unternommen haben.

Traumartig sind auch die Klangbilder der Berliner Band Stony Sugarskull, die am Mittwoch, 4. September, 19 Uhr, im Alter auftritt. Die Formation um die promovierte Literaturwissenschaftlerin Monika Demmler fasziniert mit verhangenen Sounds, verführerisch gehauchtem Gesang und somnambulen Rhythmen. Sie lässt aber auch jäh Gitarren-Salven detonieren. gespi

