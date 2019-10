Regionale Prominenz

Ludwigshafen.Erwin Ditzner bringt mit seinem Club regelmäßig interessante Formationen ins Hack-Museum nach Ludwigshafen. Die nächste Ausgabe ist am Donnerstag, 17. Oktober, 20 Uhr – und mit Netnar Tsinim ist eine regionale Band zu hören, die es in sich hat: Bernhard Vanecek (Posaune, Melodica), Alexandra Lehmler (Saxofon), Matthias TC Debus (Kontrabass) und Ditzner selbst (kleine Trommel, Bongos), das Who-is-Who der regionalen Jazzszene, allesamt gefragte Künstler. Gemeinsam musizieren sie sich vom getragenen Choral „Abide With Me“ über Jazzklassiker wie „Wonderful World“ bis zum „Tijuana Taxi“ von Herb Alpert. Der Eintritt kostet 15 Euro an der Abendkasse. sdo

