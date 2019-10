Reichert spricht im Planetarium

Mannheim.Über die bahnbrechenden Entdeckungen und Entwicklungen in Astronomie und Raumfahrt spricht Uwe Reichert, langjähriger ehemaliger Chefredakteur der Zeitschrift „Sterne und Weltraum“ (Heidelberg), am Donnerstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr, im Kuppelsaal des Planetariums an der Wilhelm-Varnholt-Allee. Reichert fasst die wissenschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte unter dem Titel „Das goldene Zeitalter der Astronomie“ aus der Perspektive eines Wissenschaftsjournalisten und Astronomen zusammen. Der Eintritt kostet fünf Euro. lang

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019