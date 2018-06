Reichtum der Kulturen genießen

Anzeige

Schwetzingen.Der Schlossgarten ist am Samstag, 30. Juni, der Schauplatz für das Interkulturelle Fest. Bereits zum dritten Mal versammeln sich Kulturinitiativen aus vielen Ländern, die in der Kurpfalz aktiv sind, bei diesem Sommerfest im kurfürstlichen Park.

Bei künstlerischen und sportlichen Vorführungen auf der Bühne des Open-Air-Geländes, gastronomischen Angeboten aus allen Erdteilen, einem reichen Kinderprogramm und freiem Eintritt werden am letzten Junisonntag viele Menschen im Schlossgarten erwartet.

Bereits zum dritten Mal kooperieren die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit der Arbeitsgemeinschaft der Kulturvereine Schwetzingen und Umgebung. Und deren Mitglieder sorgen für ein Programmangebot mit vielen Farben. „Das Programm beim Interkulturellen Fest ist immer ein Erlebnis“, erklärt Sandra Moritz, die Leiterin der Schlossverwaltung. „Wir freuen uns, dass wir wieder mit der Arbeitsgemeinschaft der Kulturvereine Schwetzingen zusammenarbeiten können und so unseren Gästen am 30. Juni einen unglaublich vielfältigen Tag bieten können“. Tänze, Musik und Vorführungen aus vielen Ländern, Mitmachangebote für Kinder und Speisen aus allen Weltregionen bilden beim „interkulturellen Fest“ eine Einladung, den Reichtum der Kulturen zu genießen und zu feiern. Die Mitwirkenden sind durchweg Kulturvereine, die in der Kurpfalz aktiv sind. Das Fest beginnt mit einem Umzug um 14 Uhr und geht bis in die Abendstunden. zg