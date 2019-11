Reise durch die Musik des Orients

Jonathan Sell (v.l.), Fadhel Boubaker und Dominik Fürstberger. © TH

Mannheim.Eine Reise durch den Orient tritt das Haz’art Trio des tunesischen Oud-Virtuosen Fadhel Boubaker am Donnerstag, 21. November, 20 Uhr, im Rahmen des Musiksalons im Mannheimer Nationaltheater an. Gemeinsam mit Dominik Fürstberger (Schlagzeug, Live-Elektronik) und Jonathan Sell (Kontrabass) spürt er unterschiedlichen Stilen in der arabischen Welt nach. Das Publikum hört Instrumentalmusik aus Bagdad, Damaskus und Istanbul sowie über die Entstehung der Vokalmusik und der Maqam-Skalen durch den Kolonialismus. sdo

