Reise in die Geschichte

Mannheim.Am kommenden Wochenende werden zwei Führungen durch das Mannheimer Barockschloss angeboten. Am Samstag, 13. Oktober reisen die Besucher unter dem Thema „Das Leben bei Hofe“ auf einer lebendigen Kostümführung in die Glanzzeiten des Schlosses zurück. Das waren die Jahre, als das kurfürstliche Paar Carl Theodor und Elisabeth Augusta hier residierten – und später Napoleons Adoptivtochter Stéphanie de Beauharnais, die verwitwete badische Großherzogin. Ein Mitglied des Hofes begleitet im historischen Kostüm in die wieder eingerichteten Prunkräume. Am Samstag, 14. Oktober findet die Schlossführung „Macht – Kultur – Liebe“ über Kurfürst Jan Wellem und seine Frau aus zweiter Ehe, Anna Maria Luisa de Medici, statt. Vor genau 300 Jahren starb Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz, besser bekannt als Jan Wellem. Beide Führungen beginnen um 14. 30 Uhr. Eintritt kostet zwölf Euro, ermäßigt sechs Euro. Anmeldung unter 06221/65 88 80. mor

