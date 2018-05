Reise in die Steinzeit

Anzeige

Mannheim.Wie haben unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren gelebt? Wo haben sie gewohnt? Was haben sie gegessen? Antworten darauf gibt es bei der Zwergenführung zum Thema Steinzeit in den Reiss-Engelhorn–Museen. Bei der Zeitreise in die vergangene Epoche können Kinder zwischen 4 und 7 Jahren am Sonntag, 6. Mai, unter anderem eine Höhle erkunden.

Die Reihe „Zwergenführung“ richtet sich speziell an junge Besucher und findet einmal im Monat statt. Neben der Steinzeit-Führung gibt es andere Touren wie das Programm zum Alten Ägypten, zum Kurfürst Karl Theodor oder zur musikalischen Weltreise.

Die Steinzeit-Führung am Sonntag beginnt um 14 Uhr an der Kasse im Museum Weltkulturen. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0621/293 37 71 oder unter buchungen.rem@mannheim.de ist erforderlich. Die Teilnahmegebühr kostet 3 Euro. Die Führung dauert eine Stunde. ham