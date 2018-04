Reise in die Vergangenheit

Anzeige

Mannheim.Zeitreise in Mannheims Barock-Epoche: Am Samstag, 14. April, können Kinder ab zehn Jahren erfahren, wie das kurfürstliche Paar Carl Theodor und Elisabeth Augusta und die verwitwete Großherzogin Stéphanie de Beauharnais im Schloss residiert haben. Geleitet von einem kostümierten Mitglied des Hofes geht’s ab 14.30 Uhr in die wieder eingerichteten Prunkräume. Auch für Erwachsenen gibt es am Wochenende Programm: Am Sonntag können sie die badische Zeit des Schlosses nach 1803 erleben. Unter dem Titel „Frischer Wind im alten Schloss. Großherzogin Stephanie von Baden in Mannheim“ geht es ab 14.30 Uhr um Erbprinz Karl und seine Frau Stéphanie.

Eine Anmeldung unter 0622/65 88 80 ist erforderlich, Erwachsene zahlen 12 Euro Eintritt, Ermäßigte 6 Euro. ham