Reise ins Nimmerland

Ludwigshafen.Ins fantastische Nimmerland entführt „Peter Pan – das Musical“ seine Zuschauer ab vier Jahren am Sonntag, 4. März, 15 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau. Das Theater Liberi präsentiert das moderne Musical für die ganze Familie mit viel Humor und Songs von Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker. Karten kosten zwischen 15 und 24 Euro, Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren erhalten eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter der (kostenpflichtigen) Hotline 01805/600311. Infos: theater-liberi.de mav