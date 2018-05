Reiter-Elite trifft sich

Anzeige

Mannheim.Springen, Dressur und Para-Equestrians – beim 55. Maimarkt-Turnier erleben die Besucher im MVV-Reitstadion spannende Wettbewerbe mit Olympiasiegern, Talenten aus der Region und Sportlern mit Handicap. Dabei geht es für die Nachwuchstalente um die Sichtung für die Europameisterschaft. Am 5. und 6. Mai finden Internationale Dressurprüfungen statt. Die Kür wird zu Musik geritten. Zu den Höhepunkten im Springreiten zählen das Maimarkt-Championat von Mannheim am Sonntag und der Große Preis von MVV Energie – Die Badenia – am Maimarkt-Dienstag. Vom 5. bis 8. Mai finden die Dressurprüfungen für behinderte Sportreiter statt. Tickets für den 5. und 7. Mai kosten jeweils 10 Euro, für den 6. und 8. Mai jeweils 15 Euro. Infos zu Karten für überdachte Tribünenplätze unter Tel. 0621/4 25 09 22. dir