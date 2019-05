Reiterelite der Welt ist zu Gast

Mannheim.Es ist das glanzvollste, traditionsreichste und internationalste Mannheimer Sportereignis: das Maimarkt-Reitturnier. Zum 56. Mal präsentiert der Mannheimer Reiterverein spannenden und eleganten Spitzensport. Die Elite im Sattel kommt schon deshalb nach Mannheim, weil das Maimarkt-Turnier der Qualifikation für die Europameisterschaften im Springen im August in Rotterdam und für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio dient.

„Wir präsentieren dem Publikum im MVV-Reitstadion die amtierenden Weltmeisterinnen im Springreiten und in der Dressur, Simone Blum und Isabell Werth“, freut sich Turnierdirektor Peter Hofmann, „und mit Michael Jung den mehrmaligen Olympiasieger, Welt- und Europameister in der Vielseitigkeit, der in den Springprüfungen angreifen will.“

Das Traditionsturnier zum Auftakt der „grünen Saison“ kann nicht besser besetzt sein: Insgesamt haben sich fast 300 Reiter aus 34 Nationen angesagt, die mehr als 500 Pferdeboxen benötigen.

„Eine solch hochkarätige Veranstaltung in unserer Stadt ist nur dank der großartigen Unterstützung unseres seit vielen Jahren verlässlichen Hauptsponsors MVV sowie weiterer zahlreicher Partner möglich“, betont Hofmann, der seit 36 Jahren Cheforganisator des Turniers ist. Dabei wird er von täglich cirka 100 Ehrenamtlichen des Reiter-Vereins unterstützt. Das macht aber die familiäre Atmosphäre aus, von der die Elite des Reitsports immer schwärmt.

Aber auch vom Publikum sind die Spitzensportler immer begeistert, fiebern die Maimarkt-Besucher doch gerne beim Turnier mit. Tickets für die überdachte Tribüne gibt es über die Mannheimer Ausstellungsgesellschaft unter der Telefonnummer 0621/42 509-22. Sie kosten zehn Euro am 4. und 6. Mai beziehungsweise 15 Euro am 5. und 7. Mai. Am Freitag, 3. Mai, haben alle Maimarkt-Besucher freien Zugang zur Tribüne. Und von der Stehplatztribüne, direkt vom Ausstellungsgelände zugänglich, hat man immer freie Sicht.

