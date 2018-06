Reiterverein stellt sich vor

Anzeige

Mannheim.Der Reiterverein Mannheim Vogelstang-Wallstadt veranstaltet am Sonntag, 1. Juli, einen Tag der offenen Tür auf seinem Gelände (Auf den Ried 6). Unter dem Motto „Harry Potter“ finden verschiedene Vorführungen statt. Ab 12 Uhr wird etwa Ponyreiten auf großen und kleinen Pferden angeboten.

Das Unterhaltungsprogramm beginnt um 13 Uhr. Dort stellen die Mitglieder des Vereins einen Mix aus all dem vor, was der Verein zu bieten hat. Dazu gehört Reiten, Voltigieren, Bodenarbeit und Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd. Als Höhepunkt folgt dann um etwa 16.30 Uhr eine Feuershow mit Cathy Field vom Allegria Showteam. Essen und Getränke bietet der Reiterverein Vogelstang-Wallstadt ebenfalls an.

Mehr Infos unter: rv-mannheim-vo-wa.com