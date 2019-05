Rennen der Klassiker

Hockenheim.Im Motodrom Hockenheim werden am Wochenende, von Freitag bis Sonntag, 31. Mai bis 2. Juni, wieder die Klassiker-Motoren aufheulen – beim Mai-Pokal-Revival, mit dem die badische Traditionsrennstrecke an die ruhmreichen Zeiten der Motorrad-Weltmeisterschaftsläufe im vergangenen Jahrhundert erinnert.

Mit dabei ist der Lokalmatador und letztjährige „Trophy“-Gewinner in der Superbike-Klasse, Nicolai Kraft. Die Superbikes, zu der sich über 50 Piloten aus dem In- und Ausland angemeldet haben, bilden laut Veranstalter den Höhepunkt des Wochenendprogramms. Daneben erinnert eine Ausstellung an den „Moto Cup“, eine 50-Ccm-Klasse, die vor 60 Jahren ihre Premiere auf dem alten Kurs des Hockenheimrings feierte. mav

