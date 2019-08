„Respect“ huldigt Aretha

Mannheim.Aretha Franklin hat mit ihrer ausdrucksstarken Stimme Musikgeschichte geschrieben – und wirkt über ihren Tod im vergangenen Jahr hinaus. Die Sweet Soul Music Revue hat ihr zu Ehren eine Tribute-Show auf die Beine gestellt, die am Freitag, 16. August, 20 Uhr, auf der Seebühne im Mannheimer Luisenpark zu hören ist. „Respect“ bringt die großen Erfolge der legendären Sängerin live auf die Bühne.

Darunter selbstredend auch den namensgebenden Song, mit dem sie Ende der 1960er Jahre zur Ikone des Souls wurde. Die Tribute-Show, die beim Seebühnenzauber Premiere feiert, lässt ihre Musik mit achtköpfiger Band, drei Sängerinnen und Chor wieder lebendig und erlebbar werden und das, obschon Aretha Franklin zum letzten Mal 1983 in Europa auftrat. Die Diva litt an Flugangst und tourte nur noch in Nordamerika. sdo

