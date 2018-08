Retter laden zweifach ein

Anzeige

Waldsee/Ludwigshafen.Wasser und Stimmung marsch! Ihren 43. Kreisfeuerwehrtag veranstaltet die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. August, in der Sommerfesthalle in Waldsee (Wörthstraße). Am Freitag findet um 19 Uhr eine Schlagerparty statt, bevor der Kreisfeuerwehrtag am Samstag, 17 Uhr, offiziell eröffnet wird. Anschließend sorgen die Gitarrenhelden für Unterhaltung.

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst, nach dem ab 11 Uhr die Jugendwettkämpfe ausgetragen werden. Um 14 Uhr zeigt die Feuerwehr praktische Vorführungen, und ab 15.30 Uhr spielt die Gitarrengruppe Vogelfrei. Für die kleinen Besucher wird den ganzen Tag über ein Kinderprogramm geboten.

Ebenso lädt die Ludwigshafener Berufsfeuerwehr anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens am Samstag, 11. August, ab 11 Uhr zu einem vielfältigen Jubiläumsprogramm in die Hauptfeuerwache am Kaiserwörthdamm 1 ein. Die offizielle Eröffnung erfolgt um 11.30 Uhr. Bis 18 Uhr können die Besucher bei dem Tag der offenen Tür die Arbeit der Feuerwehrmänner und -frauen aus der Nähe kennenlernen.