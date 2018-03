Anzeige

Mannheim.Michael Flatley machte das Tanzspektakel „Lord of the Dance“ weltberühmt, inzwischen schickt er das irische Original als Regisseur und Choreograph auf die Bühnen in der ganzen Welt. Am Freitag, 23. März, 20 Uhr, kommt die Stepp-Show in den Rosengarten. Die aktuelle Inszenierung trägt den Untertitel „Dangerous Games“(Gefährliche Spiele) und zeigt sich vor riesigen LED-Wänden und mit wechselnden Kostümen als ein Best-of seit 1996, das den Fans ein Wiedersehen mit diesem Dauer-Hit und bis zu 40 Tänzern bietet. sdo

Info: Freitag, 23. März, 20 Uhr, Rosengarten, Mannheim. Karten zu 57,75 bis 89,95 Euro (plus Gebühren) unter Telefon 0621/10 10 11.