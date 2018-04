Richard Wagner im Fokus

Anzeige

Mannheim.Vor drei Jahren veranstaltete der Richard-Wagner-Verband die ersten Wagnertage in Mannheim. Nun beginnt die zweite Auflage des Festivals, das sich um den 1883 verstorbenen Komponisten dreht.

„Uns wurde bewusst, welch großartiges Alleinstellungsmerkmal der Wagner-Pflege dieses Festival außerhalb Bayreuths ist“, sagt die Vorsitzende des Ortsverbandes Mannheim- Kurpfalz. Weltweit gibt es 133 Wagner-Verbände. Ein Teil der bis Sonntag, 22. April, dauernden Wagner-Tage ist auch die Wiederaufnahme der Oper „Tannhäuser“ am Nationaltheater Mannheim. Die erste Aufführung der Inszenierung von Chris Alexander in dieser Spielzeit findet am Samstag, 21. April, statt. Weitere Termine sind Mittwoch, 2. Mai, Sonntag, 13. und 20. Mai, sowie der 14. Juni. Die Aufführungen beginnen jeweils um 18 Uhr.

Das Eröffnungskonzert der zweiten Mannheimer Wagnertage mit Werken von Corelli, Mozart und Wagner ist bereits ausverkauft. Karten gibt es allerdings noch für das Gesprächskonzert zur Oper „Tannhäuser“ am Samstag, 21. April, um 10 Uhr im Oberen Foyer des Nationaltheaters. Mit dabei sind dann der Pianist Detlev Eisinger und die Solisten des Nationaltheaters Mannheim. Eintrittskarten gibt es direkt beim Richard-Wagner-Verband unter der Telefonnummer 0621/89 34 17.